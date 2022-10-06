TEXARKANA, Tx (KMSS/KTAL) – Not much change in this week’s KTAL Sports Texas Power Rankings. Check out the rankings below.
|Preseason
|Week 2
|Week 3
|Week 4
|Week 5
|Week 6
|Week 7
|1. Carthage
|1. Carthage
|1. Carthage
|1. Carthage
|1. Carthage
|1. Carthage
|1. Carthage
|2. Gilmer
|2. Gilmer
|2. Gilmer
|2. Gilmer
|2. Longview
|2. Longview
|2. Longview
|3. Texas High
|3. Pleasant Grove
|3. Longview
|3. Longview
|3. Gilmer
|3. Timpson
|3. Timpson
|4. Pleasant Grove
|4. Longview
|4. Timpson
|4. Timpson
|4. Timpson
|4. Gilmer
|4. Gilmer
|5. Longview
|5. Timpson
|5. Texas High
|5. Texas High
|5. Texas High
|5. Texas High
|5. Texas High
|6. Daingerfield
|6. Texas
|6. Pleasant Grove
|6. Pleasant Grove
|6. Pleasant Grove
|6. Pleasant Grove
|6. Pleasant Grove
|7. Timpson
|7. Daingerfield
|7. Daingerfield
|7. Daingerfield
|7. Beckville
|7. Center
|7. Beckville
|8. Beckville
|8. Marshall
|8. Center
|8. Beckville
|8. Liberty-Eylau
|8. Beckville
|8. Joaquin
|9. Tatum
|9. Waskom
|9. Waskom
|9. Liberty-Eylau
|9. Center
|9. Joaquin
|9. Daingerfield
|10. Marshall
|10. Liberty-Eylau
|10. Marshall
|10. Atlanta
|10. Joaquin
|10. Atlanta
|10. Hallsville