TEXARKANA, Tx (KMSS/KTAL) – Not much change in this week’s KTAL Sports Texas Power Rankings. Check out the rankings below.

PreseasonWeek 2Week 3Week 4Week 5Week 6Week 7
1. Carthage1. Carthage1. Carthage1. Carthage1. Carthage1. Carthage1. Carthage
2. Gilmer2. Gilmer2. Gilmer2. Gilmer2. Longview2. Longview2. Longview
3. Texas High3. Pleasant Grove3. Longview3. Longview3. Gilmer3. Timpson3. Timpson
4. Pleasant Grove4. Longview4. Timpson4. Timpson4. Timpson4. Gilmer4. Gilmer
5. Longview5. Timpson5. Texas High5. Texas High5. Texas High5. Texas High5. Texas High
6. Daingerfield6. Texas6. Pleasant Grove6. Pleasant Grove6. Pleasant Grove6. Pleasant Grove6. Pleasant Grove
7. Timpson7. Daingerfield7. Daingerfield7. Daingerfield7. Beckville7. Center7. Beckville
8. Beckville8. Marshall8. Center8. Beckville8. Liberty-Eylau8. Beckville8. Joaquin
9. Tatum9. Waskom9. Waskom9. Liberty-Eylau9. Center9. Joaquin9. Daingerfield
10. Marshall10. Liberty-Eylau10. Marshall10. Atlanta10. Joaquin10. Atlanta10. Hallsville
Beckville rises from 8 to 7. Joaquin rises from 9 to 8. Daingerfield re-enters the top ten for the first time since week 4 following their win against Hughes Springs. Hallsville enters the top ten for the first time this season after defeating Marshall.