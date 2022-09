SHREVEPORT, La (KMSS/KTAL) – In week three of the Johnny’s Pizza House Friday Night Blitz presented by Car Giant, Louisiana hits week two, while Texas, Arkansas, and Oklahoma move on to week three.

LOUISIANA

Byrd 46, Huntington 22

Texas High 46, Benton 35

Northwood 35, Wossman 0

Bolton 39, Booker T. Washington 28

Many 50, DeRidder 7

Magnolia 18, General Trass 49

St. Mary 26, Buckeye 7

Calvary 14, Captain Shreve 27

Woodlawn 0, Southwood 8

North Desoto 71, Center 42

Glenbrook 42, Bossier 14

Montgomery 6, Lakeview 33

Ringgold 12, Lakeside 46

Parkway 45, Red River 0

LaGrange 14, Haughton 44

Evangel 42, Mansfield 38

Harmony Grove 26, Haynesville 33

Logansport 44, Loyola 42

Plain Dealing 20, Lincoln Prep 48

Airline 22, Union Parish 26

Natchitoches Central 7, Opelousas 27

Homer 33, Minden 27

Arcadia 34, Delhi 6

North Webster 18, North Caddo 40

TEXAS

Longview 69, Tyler Legacy 0

Texas High 46, Benton 35

Hallsville 34, Sulphur Springs 21

Timpson 54, Daingerfield 28

Mount Vernon 42, Paul Pewitt 38

Beckville 51, Harmony 29

Liberty-Eylau 14, Mt. Pleasant 12

Henderson 7, Marshall 44

Center 42, North Desoto 71

Queen City 51, Como-Pickton 6

Pleasant Grove 48, Midland Christian 28

Tatum 49, Pittsburg 28

Kilgore 26, Pine Tree 14

Hughes Springs 22, Leonard 25

Winnsboro 41, Hooks 27

Gilmer 50, Paris 7

Gladewater 47, Spring Hill 14

Atlanta 34, New Boston 8

Waskom 34, Sabine 36

Shelbyville 43, Elysian Fields 21

Big Sandy 20, Linden-Kildare 8

Carthage 41, Cornerstone 0

Harleton 2, White Oak 12

Redwater 20, Winona 13

Maud 47, Mt. Enterprise 28

Jefferson 24, De Kalb 14

Overton 36, James Bowie 38

Arkansas

Arkansas 6, Arkadelphia 49

Nashville 50, De Queen 21

Ashdown 41, Hope 7

Gurdon 44, Dierks 32

Fouke 30, Waldron 45

Prescott 42, Fordyce 14

Oklahoma

Broken Bow 21, Idabel 20

Lone Grove 50, Valliant 8