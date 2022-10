SHREVEPORT, La (KMSS/KTAL) – On week seven of the Johnny’s Pizza House Friday Night Blitz presented by Car Giant, we had big district matchups and exciting highlights. Check below for scores from your favorite team!

Louisiana

Haughton 23, Byrd 14

North Desoto 47, Woodlawn 6

Glenbrook 67, Magnolia 44

Arcadia 36, Ringgold 0

Loyola 30, Green Oaks 12

St. Mary 56, LaSalle 8

Captain Shreve 14, Airline 42

Northwood 21, Evangel 20

Many 61, Mansfield 18

Winnfield 54, Lakeview 20

Lakeside 22, D’arbonne Woods 38

Parkway 55, Southwood 6

Huntington 44, BTW 0

Oak Grove 21, Haynesville 28

Rosepine 42, Logansport 22

Homer 68, Plain Dealing 0

Benton 62, Natchitoches Central 15

Minden 33, Bossier 6

Red River 28, Jonesboro Hodge 22

Calvary 56, North Caddo 26



Texas

Longview 46, Forney 7

Carthage 49, Canton 0

Waskom 54, Queen City 19

Harleton 61, Union Grove 6

Liberty Eylau 40, Springhill 25

Marshall 36, Mt. Pleasant 7

Hallsville 35, Nacogodoches 17

Daingerfield 73, New Diana 6

De Kalb 39, Paul Pewitt 27

Redwater 16, Prairiland 28

Gilmer 35, Pleasant Grove 14

North Lamar 12, Pittsburg 31

Whitehouse 44, Pine Tree 31

Atlanta 42, Sabine 7

Hooks 41, Chisum 7

Maud 22, James Bowie 28

Harmony 34, Elysian Fields 14

Joaquin 48, Grapeland 8

Linden-Kildare 8, Clarksville 38

Carlisle 48, Tenaha 0

Arkansas

Arkansas 39, Lakeside 31

Rose Bud 6, Genoa Central 56

Foreman 0, Poyen 42

Lafayette County 34, Mount Ida 72

Hot Springs 42, De Queen 7

Nashville 40, Mena 7

Prescott 56, Fouke 7

Hope 21, Parkview 47

Camden Fairview 35, Magnolia 19

Malvern 48, Ashdown 21

Dierks 20, Mineral Springs 8

Oklahoma

Broken Bow 55, Sallisaw 13

Idabel 56, Heavener 14

Valliant 18, Spiro 26