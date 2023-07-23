SHREVEPORT, La. (KTAL/KMSS) — We always knew we had some of the best high school football in the country and the evidence is on college football rosters around the country. KTAL’s viewing area boasts 40 players suiting up for Power 5 teams in 2023.

When we dissected rosters from around the country, some interesting facts came to light. We have 11 players on Southeastern Conference rosters, 18 in the Big-12, eight in the Pac-12, two in the Big-10 and one in the Atlantic Coast Conference.

Here is a list of local players on Power 5 rosters:

POSITIONNAMEHIGH SCHOOLCOLLEGEYEAR
QBBLAKE SHAPENEVANGELBAYLORJUNIOR
QBHAYNES KINGLONGVIEWGEORGIA TECHSOPHOMORE
QBBRAYSON MCHENRYTEXAS HIGHBAYLORFRESHMAN
WRKENDRICK LAWCAPTAIN SHREVEALABAMASOPHOMORE
WRTAHJ WASHINGTONMARSHALLUSCSENIOR
WRSAVION WILLIAMSMARSHALLTCUJUNIOR
WRJJ SPARKMANLONGVIEWTEXAS TECHJUNIOR
WROMARION MILLERNORTH CADDOCOLORADOFRESHMAN
WRMONTREL HATTEN JRCARTHAGEOREGON STATEFRESHMAN
WRJALEN HALELONGVIEWALABAMAFRESHMAN
TESHAMAR EASTERASHDOWNARKANSASFRESHMAN
OLTY’KIEAST CRAWFORDCARTHAGEARKANSASSENIOR
OLSAWYER GORAM-WELCHLONGVIEWTEXASJUNIOR
OLMARCUS WILLIAMSLONGVIEWTCUJUNIOR
OLKAI HAMILTONHOPEARKANSASFRESHMAN
OLTYLER JOHNSONNATCHITOCHES CENTRALAUBURNFRESHMAN
DLLANDON JACKSONPLEASANT GROVEARKANSASJUNIOR
DLDREW BELTRANLONGVIEWTEXAS A&MJUNIOR
DLCAM JACKSONHAYNESVILLEFLORIDAJUNIOR
DLMARCUS BURRISPLEASANT GROVEINDIANASOPHOMORE
DLCLAYTON SMITHTEXAS HIGHARIZONA STATESOPHOMORE
DLCJ FITETATUMARIZONA STATEFRESHMAN
DLTADERIUS COLLINSNORTHWOODINDIANAFRESHMAN
DLTRE’DARIUS BROWNNATCHITOCHES CENTRALTEXAS TECHFRESHMAN
DLTRE EMORYMT. PLEASANTBAYLORFRESHMAN
LBXAVIER BENSONPLEASANT GROVEOKLAHOMA STATESENIOR
LBMYLES COLEEVANGELTEXAS TECHSENIOR
LBTACKETT CURTISMANYUSCFRESHMAN
LBNICKOLAS MARTINPLEASANT GROVEOKLAHOMA STATESOPHOMORE
LBJEREMY EVANSTENAHABAYLORFRESHMAN
LBKIP LEWISCARTHAGEOKLAHOMAFRESHMAN
DBDECAMERION RICHARDSONBOSSIERMISSISSIPPI STATESENIOR
DBLADARRIUS BISHOPASHDOWNARKANSASSENIOR
DBDEJORDAN MASKARKANSAS HIGHUCFSENIOR
DBDE’KELVION BEAMONHUNTINGTONOKLAHOMA STATESOPHOMORE
DBLYDIK RAWLSJEFFERSONOKLAHOMA STATESOPHOMORE
DBMARQUEZ STEVENSONCAPTAIN SHREVETEXAS TECHFRESHMAN
DBDAVID JOHNSONHOOKSWASHINGTON ST.FRESHMAN
DBMONTANA WARRENMARSHALLARIZONA STATEFRESHMAN
KTHOMAS MURRAYCAPTAIN SHREVEOKLAHOMA STATEFRESHMAN