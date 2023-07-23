SHREVEPORT, La. (KTAL/KMSS) — We always knew we had some of the best high school football in the country and the evidence is on college football rosters around the country. KTAL’s viewing area boasts 40 players suiting up for Power 5 teams in 2023.
When we dissected rosters from around the country, some interesting facts came to light. We have 11 players on Southeastern Conference rosters, 18 in the Big-12, eight in the Pac-12, two in the Big-10 and one in the Atlantic Coast Conference.
Here is a list of local players on Power 5 rosters:
|POSITION
|NAME
|HIGH SCHOOL
|COLLEGE
|YEAR
|QB
|BLAKE SHAPEN
|EVANGEL
|BAYLOR
|JUNIOR
|QB
|HAYNES KING
|LONGVIEW
|GEORGIA TECH
|SOPHOMORE
|QB
|BRAYSON MCHENRY
|TEXAS HIGH
|BAYLOR
|FRESHMAN
|WR
|KENDRICK LAW
|CAPTAIN SHREVE
|ALABAMA
|SOPHOMORE
|WR
|TAHJ WASHINGTON
|MARSHALL
|USC
|SENIOR
|WR
|SAVION WILLIAMS
|MARSHALL
|TCU
|JUNIOR
|WR
|JJ SPARKMAN
|LONGVIEW
|TEXAS TECH
|JUNIOR
|WR
|OMARION MILLER
|NORTH CADDO
|COLORADO
|FRESHMAN
|WR
|MONTREL HATTEN JR
|CARTHAGE
|OREGON STATE
|FRESHMAN
|WR
|JALEN HALE
|LONGVIEW
|ALABAMA
|FRESHMAN
|TE
|SHAMAR EASTER
|ASHDOWN
|ARKANSAS
|FRESHMAN
|OL
|TY’KIEAST CRAWFORD
|CARTHAGE
|ARKANSAS
|SENIOR
|OL
|SAWYER GORAM-WELCH
|LONGVIEW
|TEXAS
|JUNIOR
|OL
|MARCUS WILLIAMS
|LONGVIEW
|TCU
|JUNIOR
|OL
|KAI HAMILTON
|HOPE
|ARKANSAS
|FRESHMAN
|OL
|TYLER JOHNSON
|NATCHITOCHES CENTRAL
|AUBURN
|FRESHMAN
|DL
|LANDON JACKSON
|PLEASANT GROVE
|ARKANSAS
|JUNIOR
|DL
|DREW BELTRAN
|LONGVIEW
|TEXAS A&M
|JUNIOR
|DL
|CAM JACKSON
|HAYNESVILLE
|FLORIDA
|JUNIOR
|DL
|MARCUS BURRIS
|PLEASANT GROVE
|INDIANA
|SOPHOMORE
|DL
|CLAYTON SMITH
|TEXAS HIGH
|ARIZONA STATE
|SOPHOMORE
|DL
|CJ FITE
|TATUM
|ARIZONA STATE
|FRESHMAN
|DL
|TADERIUS COLLINS
|NORTHWOOD
|INDIANA
|FRESHMAN
|DL
|TRE’DARIUS BROWN
|NATCHITOCHES CENTRAL
|TEXAS TECH
|FRESHMAN
|DL
|TRE EMORY
|MT. PLEASANT
|BAYLOR
|FRESHMAN
|LB
|XAVIER BENSON
|PLEASANT GROVE
|OKLAHOMA STATE
|SENIOR
|LB
|MYLES COLE
|EVANGEL
|TEXAS TECH
|SENIOR
|LB
|TACKETT CURTIS
|MANY
|USC
|FRESHMAN
|LB
|NICKOLAS MARTIN
|PLEASANT GROVE
|OKLAHOMA STATE
|SOPHOMORE
|LB
|JEREMY EVANS
|TENAHA
|BAYLOR
|FRESHMAN
|LB
|KIP LEWIS
|CARTHAGE
|OKLAHOMA
|FRESHMAN
|DB
|DECAMERION RICHARDSON
|BOSSIER
|MISSISSIPPI STATE
|SENIOR
|DB
|LADARRIUS BISHOP
|ASHDOWN
|ARKANSAS
|SENIOR
|DB
|DEJORDAN MASK
|ARKANSAS HIGH
|UCF
|SENIOR
|DB
|DE’KELVION BEAMON
|HUNTINGTON
|OKLAHOMA STATE
|SOPHOMORE
|DB
|LYDIK RAWLS
|JEFFERSON
|OKLAHOMA STATE
|SOPHOMORE
|DB
|MARQUEZ STEVENSON
|CAPTAIN SHREVE
|TEXAS TECH
|FRESHMAN
|DB
|DAVID JOHNSON
|HOOKS
|WASHINGTON ST.
|FRESHMAN
|DB
|MONTANA WARREN
|MARSHALL
|ARIZONA STATE
|FRESHMAN
|K
|THOMAS MURRAY
|CAPTAIN SHREVE
|OKLAHOMA STATE
|FRESHMAN