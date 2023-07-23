SHREVEPORT, La. (KTAL/KMSS) — We always knew we had some of the best high school football in the country and the evidence is on current NFL rosters. KTAL’s viewing area boasts 26 players currently on NFL rosters entering training camp.

When we dissected rosters from around the league, some interesting facts came to light. We 12 players in the AFC and 14 on NFC rosters. The biggest strength comes at the defensive back position where the area boasts ten players on NFL rosters

Here is a list of local players on NFL rosters:

POSITIONNAMEHIGH SCHOOLTEAM
QBDAK PRESCOTTHAUGHTONDALLAS COWBOYS
RBJAMYCAL HASTYLONGVIEWJACKSONVILLE JAGS
RBKEAONTAY INGRAMCARTHAGEARIZONA CARDINALS
WRTERRACE MARSHALL JR.PARKWAYCAROLINA PANTHERS
WRDENZEL MIMSDAINGERFIELDDETROIT LIONS
WRTRENT TAYLOREVANGELCINCINNATI BENGALS
WRMARQUEZ STEVENSONNORTHWOODCAROLINA PANTHERS
WRJOHN STEPHENS JR.LOGANSPORTDALLAS COWBOYS
OLTRENT WILLIAMSLONGVIEWSAN FANCISCO 49ERS
OLCHASEN HINESMARSHALLNEW ENGLAND PATRIOTS
DLJERRY TILLERYEVANGELLAS VEGAS RAIDERS
DLMCTELVIN AGIMHOPEINDIANAPOLIS COLTS
DLBRODERICK WASHINGTONLONGVIEWBALTIMORE RAVENS
LBDEVIN WHITENORTH WEBSTERTAMPA BAY BUCCANEERS
LBJARRICK BERNARD-CONVERSEEVANGELNEW YORK JETS
LBMICAH BASKERVILLEEVANGELCHICAGO BEARS
DBTRE’DAVIOUS WHITEGREEN OAKSBUFFALO BILLS
DBDONOVAN WILSONWOODLAWNDALLAS COWBOYS
DBL’JARIUS SNEADMINDENKANSAS CITY CHIEFS
DBGREEDY WILLIAMSCALVARYPHILADELPHIA EAGLES
DBROBERT ROCHELLFAIR PARKLOS ANGELES RAMS
DBRODARIUS WILLIAMSCALVARYNEW YORK GIANTS
DBMONTARIC BROWNASHDOWNJACKSONVILLE JAGS
DBHENRY BLACKWOODLAWNINDIANAPOLIS COLTS
DBARDARIUS WASHINGTONEVANGELBALTIMORE RAVENS
DBISRAEL MUKUAMUPARKWAYDALLAS COWBOYS