SHREVEPORT, La. (KTAL/KMSS) — We always knew we had some of the best high school football in the country and the evidence is on current NFL rosters. KTAL’s viewing area boasts 26 players currently on NFL rosters entering training camp.
When we dissected rosters from around the league, some interesting facts came to light. We 12 players in the AFC and 14 on NFC rosters. The biggest strength comes at the defensive back position where the area boasts ten players on NFL rosters
Here is a list of local players on NFL rosters:
|POSITION
|NAME
|HIGH SCHOOL
|TEAM
|QB
|DAK PRESCOTT
|HAUGHTON
|DALLAS COWBOYS
|RB
|JAMYCAL HASTY
|LONGVIEW
|JACKSONVILLE JAGS
|RB
|KEAONTAY INGRAM
|CARTHAGE
|ARIZONA CARDINALS
|WR
|TERRACE MARSHALL JR.
|PARKWAY
|CAROLINA PANTHERS
|WR
|DENZEL MIMS
|DAINGERFIELD
|DETROIT LIONS
|WR
|TRENT TAYLOR
|EVANGEL
|CINCINNATI BENGALS
|WR
|MARQUEZ STEVENSON
|NORTHWOOD
|CAROLINA PANTHERS
|WR
|JOHN STEPHENS JR.
|LOGANSPORT
|DALLAS COWBOYS
|OL
|TRENT WILLIAMS
|LONGVIEW
|SAN FANCISCO 49ERS
|OL
|CHASEN HINES
|MARSHALL
|NEW ENGLAND PATRIOTS
|DL
|JERRY TILLERY
|EVANGEL
|LAS VEGAS RAIDERS
|DL
|MCTELVIN AGIM
|HOPE
|INDIANAPOLIS COLTS
|DL
|BRODERICK WASHINGTON
|LONGVIEW
|BALTIMORE RAVENS
|LB
|DEVIN WHITE
|NORTH WEBSTER
|TAMPA BAY BUCCANEERS
|LB
|JARRICK BERNARD-CONVERSE
|EVANGEL
|NEW YORK JETS
|LB
|MICAH BASKERVILLE
|EVANGEL
|CHICAGO BEARS
|DB
|TRE’DAVIOUS WHITE
|GREEN OAKS
|BUFFALO BILLS
|DB
|DONOVAN WILSON
|WOODLAWN
|DALLAS COWBOYS
|DB
|L’JARIUS SNEAD
|MINDEN
|KANSAS CITY CHIEFS
|DB
|GREEDY WILLIAMS
|CALVARY
|PHILADELPHIA EAGLES
|DB
|ROBERT ROCHELL
|FAIR PARK
|LOS ANGELES RAMS
|DB
|RODARIUS WILLIAMS
|CALVARY
|NEW YORK GIANTS
|DB
|MONTARIC BROWN
|ASHDOWN
|JACKSONVILLE JAGS
|DB
|HENRY BLACK
|WOODLAWN
|INDIANAPOLIS COLTS
|DB
|ARDARIUS WASHINGTON
|EVANGEL
|BALTIMORE RAVENS
|DB
|ISRAEL MUKUAMU
|PARKWAY
|DALLAS COWBOYS